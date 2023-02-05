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Народный календарь. Как определить погоду по гороху 8 февраля

Александр Афонин
Общество
Народный календарь. Как определить погоду по гороху 8 февраля
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

8 февраля православная церковь чтит память преподобного Феодора Студита. В своей жизни и по ее окончании он совершил немало чудес. Те, кто просил его о помощи, избавлялись от пожаров, спасались от диких зверей и исцелялись от недугов.

В этот день наши предки гадали о погоде по гороху. Для этого они клали сухие горошины в блюдо и катали их. Если слышался звон, то на улицу придут трескучие морозы. Если глухой стук — тихие снегопады. Люди, рожденные в этот день, варили и ели гороховую кашу, чтобы были силы на весь будущий год.

Также в народе считалось, что 8 февраля покойные ходят по земле и тоскуют по своим родным. Для их успокоения нужно насыпать на могилу золы и сказать: «Не ходите во двору, души сиротские! А подите на западну сторону, там вам вечное радование».

Приметы погоды:

Если погода ясная, а ветра нет, — весна наступит рано и будет теплой;

Синицы беспокоятся с утра — зима затянется;

Чистый солнечный закат — к морозу.

Именины отмечают: Аркадий, Арсений, Гавриил, Давид, Иван, Иларион, Иосиф, Климент, Мария, Петр, Семен, Федор, Филипп.

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