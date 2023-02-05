Названы три знака зодиака, которым звезды сулят богатство в феврале

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Астрологи сообщили, что в последний зимний месяц некоторые представители зодиакального круга смогут улучшить свое материальное положение.

Согласно их прогнозам, вырастут доходы в феврале у Тельцов. Кому-то из них начальство поднимет заработную плату, кого-то ждет повышение. А представителей этого знака, которые имеют свой бизнес, ждет благотворное развитие их дела.

Козерогам тоже улыбнется удача в плане финансов. У них, как и у Тельцов, вполне вероятно повышение по работе. Кроме того, им может крупно повезти в обычной лотерее — высок шанс выиграть крупную сумму денег.

Тройку февральских счастливчиков замыкает Стрелец. Представители этого знака в ближайший месяц смогут буквально обрести второе дыхание, которое поможет им улучшить материальное положение. Возможно, хобби начнет приносить им доход или же появится возможность на работе реализовать свой творческий потенциал, сообщается на портале «Московский комсомолец».

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