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Приметы и советы

Названы три знака зодиака, которым звезды сулят богатство в феврале

Юлия Курганова
Общество
Названы три знака зодиака, которым звезды сулят богатство в феврале
Фото: Unsplash

Астрологи сообщили, что в последний зимний месяц некоторые представители зодиакального круга смогут улучшить свое материальное положение.

Согласно их прогнозам, вырастут доходы в феврале у Тельцов. Кому-то из них начальство поднимет заработную плату, кого-то ждет повышение. А представителей этого знака, которые имеют свой бизнес, ждет благотворное развитие их дела.

Козерогам тоже улыбнется удача в плане финансов. У них, как и у Тельцов, вполне вероятно повышение по работе. Кроме того, им может крупно повезти в обычной лотерее — высок шанс выиграть крупную сумму денег.

Тройку февральских счастливчиков замыкает Стрелец. Представители этого знака в ближайший месяц смогут буквально обрести второе дыхание, которое поможет им улучшить материальное положение. Возможно, хобби начнет приносить им доход или же появится возможность на работе реализовать свой творческий потенциал, сообщается на портале «Московский комсомолец».

Карта желаний — прекрасный инструмент для определения и реализации своих желаний на год. Никакой магии в процессе нет, говорят специалисты. Это всего лишь психология и личная мотивация. На подсознательном уровне «сохраняются» готовые образы желаний, поэтому человек четко понимает, к чему нужно стремиться. Как правильно составить карту желаний и когда это лучше делать, «Вечерней Москве» рассказала биоэнерготерапевт и ясновидящая Мирелла Гасанова.

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