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Приметы и советы

«Прикольно!»: москвич рассказал, почему назвал сына Авокадием

Юлия Курганова
Общество
«Прикольно!»: москвич рассказал, почему назвал сына Авокадием
Фото: Pixabay

В рейтинге самых необычных имен, которые получили дети в прошлом году, победила молодая семья из Москвы. Родители дали имя своему первенцу Авокадий.

Выяснилось, что супруги Гришечкины даже не спорили по поводу имени наследника. Так и записали в метрике — Авокадий Аркадьевич.

Молодой отец рассказал, что авокадо он сам любит не очень, но имя возникло не случайно.

— Меня зовут Аркадий. Как-то я шел с товарищем, он оговорился и сказал мне: «Авокадий, пойдем!». Я такой: «Что? Что ты сказал, Авокадий?» Это было несколько лет назад. Я такой: «Прикольно!» — поделился мужчина с журналистами НТВ.

Зампред комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов предложил на законодательном уровне запретить называть детей слишком экзотическими именами. Он отметил, что необычное имя может навредить ребенку в будущем. Окружение будет дразнить его. Депутат порекомендовал выбирать имена, которые более привычны русскому слуху.

Родители Имена москвич Дети Семья
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