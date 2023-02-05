Роскачество предупредило об опасности пользования общественным Wi-Fi

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Если пользователь просматривает изображение через общественный Wi-Fi, то IP-камеры видеонаблюдения могут быть взломаны. Об этом в воскресенье, 5 февраля, рассказали в Роскачестве.

— Беспроводные IP-камеры подключаются к Сети и делают доступной трансляцию видеосигнала из любой точки мира...При просмотре видео с камеры не используйте общественные незащищенные Wi-Fi-сети — в метро, кафе, аэропортах, — говорится в материале.

Для минимизации риска взлома в ведомстве рекомендуют приобретать камеру проверенных производителей и отдавать предпочтение актуальным моделям. При этом самой распространенной причиной взлома таких камер выступают простые пароли, сообщает РИА Новости.

В век цифровых технологий, интернета и социальных сетей вопросы, связанные с информационной безопасностью, становятся все более актуальными. Как правильно вести себя в цифровом пространстве, с какими угрозами могут встретиться пользователи Всемирной паутины, как обезопасить персональные данные от взлома — на эти и другие актуальные вопросы «Вечерней Москвы» ответили эксперты по информационной безопасности проекта «КиберМосква».