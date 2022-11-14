Небезопасная среда: интернет-технологии сделали мошенников более изощренными, коварными и хитрыми

Москвичка Александра Стоповская в поезде Московского центрального диаметра. В столичном городском транспорте созданы все удобства для того, чтобы пассажиры могли пользоваться беспроводной связью, которая надежно защищена от взлома / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

В век цифровых технологий, интернета и социальных сетей вопросы, связанные с информационной безопасностью, становятся все более актуальными. Как правильно вести себя в цифровом пространстве, с какими угрозами могут встретиться пользователи Всемирной паутины, как обезопасить персональные данные от взлома — на эти и другие актуальные вопросы «Вечерней Москвы» ответили эксперты по информационной безопасности проекта «КиберМосква».

1. Нужно ли заклеивать веб-камеру на ноутбуке или это уже больше похоже на паранойю?

Григорий Пащенко, руководитель проекта «КиберМосква»:

— Я рекомендую закрывать камеру не только на ноутбуке, но и на смартфонах. Вместо изоленты, которую некоторые используют до сих пор, можно применять уже готовые решения в виде пластиковых шторок.

Увы, это не паранойя, а необходимая мера личной безопасности. Подхватить вирусное приложение, которое будет собирать видео-, фотоматериалы — сейчас весьма просто. Также этим могут промышлять конкуренты, супруг, который хочет проверить своего партнера. Хотя здесь речь идет больше не о взломе, а об установке программ-шпионов вручную.

Не все вовремя обновляют программное обеспечение на своих устройствах, но при этом активно используют интернет. Скачивание и запуск разных файлов, переход по ссылкам могут нанести урон вашему компьютеру или телефону. Они могут быть просто вредоносными.

А воспользовавшись устройством, полученным от злоумышленника и замаскированным под флешку, вы можете потерять контроль над всеми процессами в личном компьютере.

Камера телефона может собирать самую разную информацию. Стоит подумать, делаете ли вы в зоне видимости камеры что-то такое, о чем вам не хотелось бы говорить, а тем более показывать другим.

2. В последнее время все чаще появляются новости о сливе базы личных данных в открытый доступ. Современному человеку сегодня сложно обойтись без онлайн-покупок и прочих удобных сервисов. Есть способ защитить себя, кроме отказа от их использования?

Илья Варин, руководитель отдела обучения проекта «КиберМосква»:

— Самое простое и важное правило безопасности — никогда не распространяйте информацию о себе. В данном случае алгоритм действий прост: делать покупки на вымышленные имя и фамилию, а также на отдельную сим-карту, никак не связанную с постоянным жизненным циклом человека. Стоит завести и отдельный электронный ящик. В качестве адреса доставки указать дом, который находится чуть дальше, чем ваш, а курьеру оставить комментарий — «за 30 минут связаться по телефону». Тогда вы и назовете ему точный адрес. Оплату следует производить только наличными или специальной виртуальной картой для покупок.

3. Правда ли, что в наше время можно легко и просто прослушать телефон и увидеть личную переписку пользователя? Есть ли какие-то эффективные способы борьбы с этим?

Сергей Большаков, руководитель ИТ-отдела проекта «КиберМосква»:

— Прослушать телефон можно через внедрение в него вредоносной программы либо использовав мобильную точку доступа для атаки «человек посередине», когда телефон работает не через базовую станцию, а через злоумышленника. О прослушке никак нельзя узнать. Надо также понимать, что спецслужбы могут прослушать телефон прямо на сервере оператора связи, и никаких шумов и тресков в телефоне не будет.

4. А какие еще применяются методы слежения? Часто ли в квартирах москвичей обнаруживаются «жучки»?

Валерий Третьяков, руководитель отдела информационной безопасности «КиберМосква»:

— Специалисты иногда находят «жучки» в квартирах москвичей. Но в 90 процентов случаев это так называемый семейный шпионаж, когда муж следит за женой или наоборот. Но бывает, что некий частый гость может установить «жучок» в квартире буквально на час — с целью сбора материала для последующего шантажа. Конечно, этот способ применяется после сбора конкретной информации о человеке.

5. Популярные приложения, которые скачиваются на смартфоны, отслеживают практически каждый шаг человека. Или это касается только тех, кто пользуется пиратскими версиями?

Елена Пащенко, директор АНО «Цифровые волонтеры»:

— Хочу сразу же отметить, что не все приложения отслеживают каждый шаг пользователя. Больше всего информации собирают социальные сети: сколько шагов прошел, куда ходил, куда звонил, кому написал и так далее — в зависимости от выданных разрешений и запроса разработчика.

Как правило, бесплатные раскрученные приложения живут за счет продажи различной информации в маркетинговые компании. Они изучают, например, куда чаще ходят люди в выходные, какие темы обсуждают, какие запросы вводят в сети и прочее.

Приложения, связанные с фитнесом, например, собирают данные о местах пробежки, чтобы потом можно было составить определенный рейтинг мест, которые пользуются популярностью. Такие исследования очень полезны для спортивной отрасли — становится ясно, где можно открыть точки продаж спортивной одежды, питания или спортплощадку.

Однако опасность в том, что эти данные могут собираться и для иных целей. И как потом владельцы этой информацией ей распорядятся, остается загадкой.

Данные могут собирать и непопулярные приложения, которые создаются именно для слежки. Поэтому не стоит полностью доверять цифровым мессенджерам. Не выкладывайте туда копии документов.

Сегодня многие заводят себе в мессенджерах специальный личный чат и для удобства загружают туда пароли от карт или входа в личный кабинет «Госуслуг». Этого делать не стоит ни в коем случае.

Также мой совет: будьте аккуратны и старайтесь не оставлять ваши личные данные в социальных сетях. Нужно помнить, что мошенники, которые там орудуют, часто делают интересные предложения людям в виде каких-то программных решений, а затем крадут персональную информацию. Поэтому не стоит скачивать на свои мобильные устройства программы, пока вы их не проверите.

Если вы очень остро нуждаетесь в каком-то программном продукте, найдите сайт компании, которая его производит, и скачайте оттуда. Не надо скачивать приложения из неофициальных источников и с непонятных сайтов.

ЦИФРА

9,3 тысячи сайтов и аккаунтов взламывается ежедневно кибермошенниками и сообществами хакеров.

В ТЕМУ

В столице создан проект «КиберМосква», который направлен на разработку программ для выявления, профилактики и содействия в пресечении преступлений в сети интернет, а также создание информационно-просветительского пространства на базе учебных, социальных учреждений и некоммерческих организаций.

В цели и задачи проекта входят формирование навыков интернет-безопасности и реализация программ гражданского просвещения.

Участниками проекта стали более 4 тысяч человек. В его рамках уже провели свыше 50 вебинаров и 100 встреч в очном режиме, в которых приняли участие около 7 тысяч студентов из 20 различных учебных заведений.

КСТАТИ

Каждые 14 секунд пользователи интернета и социальных сетей подвергаются серьезному риску мошенничества с личной информацией, кражи персональных данных, различным вариантам вторжения в цифровую конфиденциальность.