Небезопасная среда: интернет-технологии сделали мошенников более изощренными, коварными и хитрыми

В век цифровых технологий, интернета и социальных сетей вопросы, связанные с информационной безопасностью, становятся все более актуальными. Как правильно вести себя в цифровом пространстве, с какими угрозами могут встретиться пользователи Всемирной паутины, как обезопасить персональные данные от взлома — на эти и другие актуальные вопросы «Вечерней Москвы» ответили эксперты по информационной безопасности проекта «КиберМосква».
Григорий Пащенко, руководитель проекта «КиберМосква»:
— Я рекомендую закрывать камеру не только на ноутбуке, но и на смартфонах. Вместо изоленты, которую некоторые используют до сих пор, можно применять уже готовые решения в виде пластиковых шторок.
Увы, это не паранойя, а необходимая мера личной безопасности. Подхватить вирусное приложение, которое будет собирать видео-, фотоматериалы — сейчас весьма просто. Также этим могут промышлять конкуренты, супруг, который хочет проверить своего партнера. Хотя здесь речь идет больше не о взломе, а об установке программ-шпионов вручную.
Не все вовремя обновляют программное обеспечение на своих устройствах, но при этом активно используют интернет. Скачивание и запуск разных файлов, переход по ссылкам могут нанести урон вашему компьютеру или телефону. Они могут быть просто вредоносными.
А воспользовавшись устройством, полученным от злоумышленника и замаскированным под флешку, вы можете потерять контроль над всеми процессами в личном компьютере.
Камера телефона может собирать самую разную информацию. Стоит подумать, делаете ли вы в зоне видимости камеры что-то такое, о чем вам не хотелось бы говорить, а тем более показывать другим.
Илья Варин, руководитель отдела обучения проекта «КиберМосква»:
— Самое простое и важное правило безопасности — никогда не распространяйте информацию о себе. В данном случае алгоритм действий прост: делать покупки на вымышленные имя и фамилию, а также на отдельную сим-карту, никак не связанную с постоянным жизненным циклом человека. Стоит завести и отдельный электронный ящик. В качестве адреса доставки указать дом, который находится чуть дальше, чем ваш, а курьеру оставить комментарий — «за 30 минут связаться по телефону». Тогда вы и назовете ему точный адрес. Оплату следует производить только наличными или специальной виртуальной картой для покупок.
Сергей Большаков, руководитель ИТ-отдела проекта «КиберМосква»:
— Прослушать телефон можно через внедрение в него вредоносной программы либо использовав мобильную точку доступа для атаки «человек посередине», когда телефон работает не через базовую станцию, а через злоумышленника. О прослушке никак нельзя узнать. Надо также понимать, что спецслужбы могут прослушать телефон прямо на сервере оператора связи, и никаких шумов и тресков в телефоне не будет.
Валерий Третьяков, руководитель отдела информационной безопасности «КиберМосква»:
— Специалисты иногда находят «жучки» в квартирах москвичей. Но в 90 процентов случаев это так называемый семейный шпионаж, когда муж следит за женой или наоборот. Но бывает, что некий частый гость может установить «жучок» в квартире буквально на час — с целью сбора материала для последующего шантажа. Конечно, этот способ применяется после сбора конкретной информации о человеке.
Елена Пащенко, директор АНО «Цифровые волонтеры»:
— Хочу сразу же отметить, что не все приложения отслеживают каждый шаг пользователя. Больше всего информации собирают социальные сети: сколько шагов прошел, куда ходил, куда звонил, кому написал и так далее — в зависимости от выданных разрешений и запроса разработчика.
Как правило, бесплатные раскрученные приложения живут за счет продажи различной информации в маркетинговые компании. Они изучают, например, куда чаще ходят люди в выходные, какие темы обсуждают, какие запросы вводят в сети и прочее.
Приложения, связанные с фитнесом, например, собирают данные о местах пробежки, чтобы потом можно было составить определенный рейтинг мест, которые пользуются популярностью. Такие исследования очень полезны для спортивной отрасли — становится ясно, где можно открыть точки продаж спортивной одежды, питания или спортплощадку.
Однако опасность в том, что эти данные могут собираться и для иных целей. И как потом владельцы этой информацией ей распорядятся, остается загадкой.
Данные могут собирать и непопулярные приложения, которые создаются именно для слежки. Поэтому не стоит полностью доверять цифровым мессенджерам. Не выкладывайте туда копии документов.
Сегодня многие заводят себе в мессенджерах специальный личный чат и для удобства загружают туда пароли от карт или входа в личный кабинет «Госуслуг». Этого делать не стоит ни в коем случае.
Также мой совет: будьте аккуратны и старайтесь не оставлять ваши личные данные в социальных сетях. Нужно помнить, что мошенники, которые там орудуют, часто делают интересные предложения людям в виде каких-то программных решений, а затем крадут персональную информацию. Поэтому не стоит скачивать на свои мобильные устройства программы, пока вы их не проверите.
Если вы очень остро нуждаетесь в каком-то программном продукте, найдите сайт компании, которая его производит, и скачайте оттуда. Не надо скачивать приложения из неофициальных источников и с непонятных сайтов.
9,3 тысячи сайтов и аккаунтов взламывается ежедневно кибермошенниками и сообществами хакеров.
В столице создан проект «КиберМосква», который направлен на разработку программ для выявления, профилактики и содействия в пресечении преступлений в сети интернет, а также создание информационно-просветительского пространства на базе учебных, социальных учреждений и некоммерческих организаций.
В цели и задачи проекта входят формирование навыков интернет-безопасности и реализация программ гражданского просвещения.
Участниками проекта стали более 4 тысяч человек. В его рамках уже провели свыше 50 вебинаров и 100 встреч в очном режиме, в которых приняли участие около 7 тысяч студентов из 20 различных учебных заведений.
Каждые 14 секунд пользователи интернета и социальных сетей подвергаются серьезному риску мошенничества с личной информацией, кражи персональных данных, различным вариантам вторжения в цифровую конфиденциальность.