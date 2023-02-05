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Ефимов: Предприниматели стали пользоваться навигатором мер поддержки в три раза чаще

Евгений Жуков
Город
Ефимов: Предприниматели стали пользоваться навигатором мер поддержки в три раза чаще
Фото: Пресс-служба

В прошлом году пользователи Инвестиционного портала Москвы обратились к навигатору мер поддержки более 16,5 тысячи раз. Благодаря данному сервису можно ознакомиться со всеми преференциями для бизнесменов, а также узнать условия их получения. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Для столичных предпринимателей с 2020 года на Инвестиционном портале Москвы работает навигатор мер поддержки. В прошлом году его востребованность бизнесом выросла втрое — им воспользовались свыше 16,5 тысячи раз, в то время как в 2021 году — более 5,2 тысячи, — рассказал Владимир Ефимов.

Для подбора необходимых мер поддержки пользователю достаточно указать параметры. Например, выбрать сферу деятельности — торговля, здравоохранение, культура, спорт и другие. После чего нужно отметить уровень преференций — федеральный или региональный, а также их тип.

По словам главы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, после того как система отберет подходящие предложения, инвестор сможет подать онлайн-заявку на получение мер поддержки или будет направлен на сайты других организаций, которые предоставляют услугу.

До этого Владимир Ефимов рассказал, что на портале поставщиков работают заказчики из 39 субъектов РФ и поставщики из всех регионов страны. За прошлый год на сайте было проведено 609,2 тысячи закупок почти на 94 миллиарда рублей.

Предприниматели Владислав Овчинский Владимир Ефимов Москва
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