Дерматолог Мошкова перечислила главные причины расслоения ногтей

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Частое расслоение ногтей может развиваться из-за средств для снятия лака или грибкового поражения. Об этом рассказала врач — дерматолог-косметолог Елена Мошкова.

— Этот дефект может быть маркером таких заболеваний, как гипотиреоз, железодефицитная анемия, цирроз печени, ревматоидный артрит и псориаз, — поделилась она.

При этом эксперт подчеркнула, что ногти могут быть ломкими и склонными к расслаиванию с рождения. При этом в большинстве своем такая проблема является приобретенной: к примеру, человек часто контактируют с бытовой химией во время мытья посуды или уборки, сообщает сайт «Москва 24».

Врач — дерматолог-косметолог Маруа Байчорова пояснила, почему появляются прыщи. По ее словам, в подростковом возрасте к появлению прыщей может привести гормональная перестройка, а после 20 лет — гормональный сбой. Эксперт отметила, что прыщи могут возникать в преддверии или после менструации.