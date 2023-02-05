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Скончался экс-президент Пакистана Первез Мушарраф

Араз Салехов
Общество
Скончался экс-президент Пакистана Первез Мушарраф
Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев

Бывший президент Пакистана Первез Мушарраф умер в возрасте 79 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщает телеканал Geo News со ссылкой на представителей семьи экс-президента.

По данным СМИ, политик последние свои дни лежал в госпитале в Дубае. У политика были осложнения из-за амилоидоза (заболевание, при котором в организме происходит сбой обмена веществ).

Первез Мушарраф родился 11 августа 1943 года в Дели. В июне 2001 года он принял полномочия президента Пакистана сроком на пять лет — в тот год он сохранил за собой посты главы исполнительной власти и вооруженных сил.

В октябре 2007 года Первез Мушарраф победил на президентских выборах. Однако Верховный суд не подтвердил легитимность его президентства, поскольку он продолжал совмещать гражданский и военный посты.

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