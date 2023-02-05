Два московских педагога получили Всероссийскую премию «Будем жить!»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Два педагога столичной школы № 109 получили Всероссийскую премию общественного признания «Будем жить!» за участие в образовательном проекте «УчимЗнаем». Об этом в воскресенье, 5 февраля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Напомним, что этот проект предназначен для детей, находящихся на длительном лечении в медицинских учреждениях столицы.

— Благодаря проекту «УчимЗнаем» ребята, которые проходят лечение в медицинских учреждениях Москвы, не прерывают обучение. В этом большая заслуга госпитальных педагогов школы № 109, которые не только занимаются с ними, но и дарят им свою заботу и внимание, — поделилась заместитель руководителя столичного департамента образования и науки Наталия Киселева.

По ее словам, уже 15 учителей награждены премией «Будем жить!». Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, премию получили педагоги Николай Бабенков и Артем Филатов. По результатам общественного голосования они стали лауреатами в номинации «Дарящий знания».

Также стало известно о начале конкурса «Педагоги года Москвы», где любой желающий преподаватель может проявить себя в шести номинациях. В этом году столичные педагоги могут опробовать себя в шести номинациях: «Учитель года Москвы», «Воспитатель года Москвы», «Педагог-психолог года Москвы», «Учитель-дефектолог года Москвы», «Педагогический старт» и «Сердце отдаю детям».