Пьяный мужчина в Подмосковье зарезал соседского мальчика, показывая боевые навыки

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В коммунальной квартире в Балашихе было найдено тело несовершеннолетнего ребенка с ножевыми ранениями в области груди. Об этом в воскресенье, 5 февраля, «Вечерней Москве» рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, вечером 4 февраля 47-летний сожитель по квартире решил показать девятилетнему мальчику боевые приемы с использованием ножа. Его «представление» закончилось тем, что он ранил ребенка в грудную клетку. Мальчик скончался от полученной раны.

Как выяснилось, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. На текущий момент он задержан, следователи ведут допрос, выясняя обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Врадий поделилась, что ребенок проживал в квартире с отцом, его мать лишена родительских прав. В связи со случавшимся Следственный комитет проверит работу должностных лиц органов профилактики, которые осуществляли контроль за неблагополучной семьей.

Также прокуратура Московской области поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, сообщила «ВМ» руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова.

3 февраля в Республике Башкортостан мужчина зарезал двух малолетних сыновей и свел счеты с жизнью. 41-летний мужчина нанес несколько ударов своим 13-летнему и семилетнему сыновьям, от которых они скончались на месте. Жена с десятилетней дочерью успели сбежать из квартиры. После убийства злоумышленник покончил с собой.