Более 1,9 тысячи памятников архитектуры отреставрировали за десять лет в Москве

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Москва, Крестьянская площадь, 10с12 Карта всех событий

За последние десять лет в Москве отреставрировали более 1,9 тысячи памятников архитектуры и объектов культурного наследия. Столичные археологи за последние годы обнаруживали различные живописные монументы в исторических зданиях города. Об этом в воскресенье, 5 февраля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Подобного рода находки либо реставрируются, либо консервируются до следующей реставрации. Если большая часть находки утрачена, то реставраторы воссоздают ее по архивным документам и фотографиям, — поделился глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

В случае отсутствия данных по первоначальному облику утраченных элементов специалисты могут экспонировать их в виде зондажей и раскрытий, поделился он.

К примеру, недавно археологи обнаружили монументальную живопись XVII века при реставрации Спасо-Преображенского собора Новоспасского монастыря. Помимо этого, за последнее время специалисты находили фрески, рельефы и каминный портал в Государственном центральном театральном музее имени А. А. Бахрушина, посольстве Ливанской Республики и других зданиях, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также москвичам рассказали о ювелирных находках городских археологов — при раскопках в районе Пятницкой улицы был найден перстень XVIII века из медного сплава со вставкой из стекла. Еще один перстень был обнаружен во время работ в районе Хлебного переулка.