Москвичам рассказали о ювелирных находках городских археологов

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В столице в прошлом году археологи обнаружили ряд ювелирных изделий — самые старые из них датируются XI–XII веками. Об этом во вторник, 31 января, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В прошлом году на территории столицы были найдены перстни, серьги и подвески, изготовленные в XVII–XX столетиях, — говорится в сообщении.

Так, при раскопках в районе Пятницкой улицы был найден перстень XVIII века из медного сплава со вставкой из стекла. Еще один перстень был обнаружен во время работ в районе Хлебного переулка. Кроме того, зимой 2022 года в Старомонетном переулке археологи нашли коллекцию ювелирных изделий, выполненных в XVII–XX веках, — в частности, мужские, женские и детские перстни, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Сегодня, 31 января, в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина откроется выставка, которая посвящена археологу Генриху Шлиману и его находкам. Так, в одном из залов будут показаны предметы, которые имеют отношение к Трое XII века до нашей эры.

Напомним, что в прошлом году столичные археологи обнаружили в городе 250 тысяч находок, из которых около 12 тысяч — цельные артефакты. Как уточняется, в 2022 году специалисты проводили работы на 659 площадках.