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Москвичам рассказали об открытии выставки археолога Генриха Шлимана в Пушкинском музее

Араз Салехов
Город
Москвичам рассказали об открытии выставки археолога Генриха Шлимана в Пушкинском музее
Фото: Олег Сыров / Вечерняя Москва
Москва, улица Волхонка, 12 Карта всех событий

В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина пройдет открытие выставки, которая посвящена археологу Генриху Шлиману и его находкам. Об этом в понедельник, 23 января, сообщили в пресс-службе музея.

— Пушкинский музей представляет вторую часть проекта «Шлиман. Троя рядом», приуроченного к 200-летию со дня рождения археолога Генриха Шлимана и к 150-летию со дня нахождения им «Клада Приама». 31 января в главном здании музея пройдет презентация проекта и откроется новая экспозиция, а 3 февраля будет запущена образовательная программа, — говорится в сообщении.

Как уточняется, в одном из залов будут показаны предметы, которые имеют отношение к Трое XII века до нашей эры, цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Также стало известно, что в период с 24 по 29 января на ВДНХ состоится фестиваль «Высоцкий. Я люблю», посвященный 85-летию со дня рождения исполнителя. Мероприятие организовано в партнерстве с Государственным музеем Владимира Высоцкого.

Помимо этого, передвижной музей «Поезд Победы» открывает новую экспозицию о военных трибуналах. Ее можно будет увидеть на Белорусском вокзале 23 января.

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