Фото: Пресс-служба Музея победы

Москва, Белорусский вокзал Карта всех событий

Передвижной музей «Поезд Победы» открывает новую экспозицию о военных трибуналах, ее можно будет увидеть на Белорусском вокзале 23 января. Об этом стало известно в пятницу, 20 января.

— Выставка продолжает исторический сценарий поезда и посвящена свершению правосудия над преступлениями против человечества в годы Великой Отечественной войны. Именно благодаря военным трибуналам 1945–1949 годов — Нюрнбергскому, Токийскому и Хабаровскому судебным процессам — весь мир узнал о злодеяниях нацистской Германии и милитаристской Японии, — говорится в сообщении.

В частности, в первой части выставочного вагона можно будет увидеть, как японские военные занимались разработкой бактериологического оружия и проводили жестокие эксперименты над людьми. Во второй части вагона воссоздан фрагмент интерьера зала судебного процесса во Дворце юстиции города Нюрнберга, в котором изображены скульптуры подсудимых — военных преступников из руководства нацистской Германии. Также будет показан фильм «Кинодокументы о зверствах немецко-фашистских захватчиков», представленный советской стороной в качестве доказательства виновности руководителей фашисткой Германии.

На открытие нового вагона приглашены руководители Следственного комитета и Генеральной прокуратуры РФ, Министерства науки и высшего образования России, представители общественных и волонтерских организаций.

Напомним, что масштабный историко-просветительский проект «Поезд Победы» — первая в мире инсталляция о событиях 1941–1945 годах, размещенная в движущемся поезде. Выставка воссоздает историческую реальность с помощью современных технологий.

Также стало известно об открытии выставки «Искра надежды», приуроченной к 80-летию со дня прорыва блокады Ленинграда. Посетители выставки смогут увидеть около 100 подлинных раритетов из фондов Музея Победы, а также из собраний школьных музеев и частных коллекций потомков полководцев.