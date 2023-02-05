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Двое мужчин до смерти избили прохожего за замечание о пьянстве в Подольске

Араз Салехов
Происшествия
Двое мужчин до смерти избили прохожего за замечание о пьянстве в Подольске
Фото: СК РФ

Двое мужчин избили прохожего в Подольске, из-за полученных травм человек скончался. Об этом в воскресенье, 5 февраля, «Вечерней Москве» рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, вечером 4 февраля двое мужчин в сквере «Бульвар Юности» начали драку с прохожим из-за личной неприязни. Они толкнули его на землю и нанесли ряд ударов по голове и туловищу. Мужчина скончался.

Telegram-канал «112» выяснил, что конфликт произошел из-за замечания. Как уточняется, мужчины распивали алкогольные напитки на территории сквера. Проходящий мимо мужчина сделал замечание выпивающей компании, из-за чего началась драка. СМИ также предоставило видеокадры с места преступления.

В ходе следствия сотрудники задержали двух местных жителей. Их сейчас допрашивают. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

2 февраля женщина получила сотрясение после того, как ее ударил рюкзаком мужчина в подмосковном Ступине. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как женщина стоит на улице рядом с привязанной овчаркой. Вдруг к ней подходит мужчина и замахивается на собаку рюкзаком. Животное успело увернуться и отбежать за женщину, на которую пришелся второй удар мужчины.

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