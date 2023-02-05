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Приметы и советы

Опрос: Феминитивы в Москве больше раздражают женщин, чем мужчин

Араз Салехов
Город
Опрос: Феминитивы в Москве больше раздражают женщин, чем мужчин
Фото: pixabay.com/Alpcem

Свыше 60 процентов опрошенных москвичей раздражают современные феминитивы. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, которые есть в распоряжении «Вечерней Москвы».

— Они звучат пренебрежительно и почти оскорбительно. Чем меньше внимания уделяется полу специалиста, тем лучше, — считают горожане.

При это девяти процентам респондентов нравятся новые слова, пяти процентам все равно на изменения. Чаще всего людей бесят следующие слова: режиссерка, авторка или психологиня. В большинстве своем феминитивы отрицательно воспринимают женщины.

Так, 70 процентов опрошенных женщин относятся к лингвистическим отголоскам феминизма отрицательно, при этом 74 процента респонденток никогда не употребляют их в речи.

30 мая отмечается Международный день феминизма, символизирующий борьбу женщин против гендерного неравенства. «Вечерняя Москва» поговорила с экспертами на одну из самых острых тем последнего времени — о феминитивах, зачем они нужны и как с ними обращаться.

Также стало известно, что порядка 43 процентов опрошенных российских мужчин готовы уйти вместо своей супруги в отпуск по уходу за ребенком. В частности, 27 процентов респондентов в случае рождения малыша однозначно готовы воспользоваться своим правом уйти в декрет, еще 16 процентов опрошенных скорее согласились бы на это.

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