Грузовик въехал в две легковушки на внутренней стороне девятого километра МКАД

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Москва, МКАД, 9-й километр Карта всех событий

Грузовик въехал в два легковых автомобиля на внутренней стороне 9-го километра МКАД. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города в воскресенье, 5 февраля.

— Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в сторону развязки с Волгоградским проспектом осуществляется по двум полосам из шести, — говорится в сообщении.

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Водителям рекомендуют выбирать пути объезда. Как уточнили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно», авария произошла в районе развязки с Лермонтовским проспектом. Позже стало известно, что движение на вышеназванном участке осуществляется по четырем полосам из шести.

2 февраля на Третьем транспортном кольце на северо-востоке Москвы столкнулись три автомобиля. ДТП произошло на внутренней стороне ТТК в районе дома № 26 по улице Сущевский Вал.