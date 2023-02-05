Грузовик въехал в две легковушки на внутренней стороне девятого километра МКАД
Грузовик въехал в два легковых автомобиля на внутренней стороне 9-го километра МКАД. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города в воскресенье, 5 февраля.
— Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в сторону развязки с Волгоградским проспектом осуществляется по двум полосам из шести, — говорится в сообщении.
Водителям рекомендуют выбирать пути объезда. Как уточнили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно», авария произошла в районе развязки с Лермонтовским проспектом. Позже стало известно, что движение на вышеназванном участке осуществляется по четырем полосам из шести.
2 февраля на Третьем транспортном кольце на северо-востоке Москвы столкнулись три автомобиля. ДТП произошло на внутренней стороне ТТК в районе дома № 26 по улице Сущевский Вал.