Сергей Собянин: Для удобства пассажиров в Москве появится 29 новых транспортно-пересадочных узлов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

До конца 2024 года в Москве появится 29 транспортно-пересадочных узлов (ТПУ). Об этом в воскресенье, 5 февраля, сообщил мэр города Сергей Собянин.

— Мы объединяем различные виды транспорта в одну систему, создавая ТПУ, и благодаря этому пассажиры могут максимально быстро и удобно сделать пересадку, экономя время в пути, — заявил он.

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На сегодняшний день строительство ведется на девяти площадках, а для семи уже готовится градостроительная документация. Кроме того, за прошлый год в Москве было создано семь ТПУ: «Окружная», «Печатники», «Минская», «Фонвизинская», «Технопарк», «Ходынское поле» и «Дмитровская», написал Собянин в своем Telegram-канале.

До этого мэр рассказал о продолжении программы по развитию столичного метрополитена. По его словам, в прошлом году специалисты проложили около 15 километров тоннелей столичной подземки, при этом большая часть расстояния пройдена механизированными комплексами.

В нынешнем году продолжится строительство электродепо «Нижегородское», «Аминьевское», «Южное» и «Саларьево».