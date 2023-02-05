Врач назвал основные плюсы и минусы употребления кофе

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Врач-терапевт Иван Ромасов рассказал, в чем плюсы и минусы употребления кофе. По его словам, в этом напитке содержится много антиоксидантов, калия, ниацина и магния.

Нормой потребления кофеина в сутки, объяснил врач, является до 400 миллиграммов для взрослых — это примерно три–четыре чашки. Беременным женщинам следует употреблять не более 300 миллиграммов в день — две или три чашки. Для детей и подростков — норма до 2,5 миллиграмма на килограмм веса в день.

Однако хроническое употребление повышенных доз кофе может привести к развитию психоза. Именно поэтому кофе очень осторожно следует употреблять людям, у которых есть проблемы с психическим здоровьем.

Спортсменам кофе помогает в увеличении мышечной силы и выносливости, улучшении внимания при выполнении упражнений, повышении эффективности упражнений, рассказал Ромасов в интервью RT.

Если сразу выпить слишком большую порцию кофе, то вместо бодрости наступит сонливость. Обратный эффект возникает из-за привыкания. Кофейные напитки плохо влияют на зубную эмаль. Если пить много кофе каждый день, зубы темнеют, желтеют, приобретают коричневатый оттенок.

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