Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Врач назвал основные плюсы и минусы употребления кофе

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Еда
Общество
Врач назвал основные плюсы и минусы употребления кофе
Фото: Pexels

Врач-терапевт Иван Ромасов рассказал, в чем плюсы и минусы употребления кофе. По его словам, в этом напитке содержится много антиоксидантов, калия, ниацина и магния.

Нормой потребления кофеина в сутки, объяснил врач, является до 400 миллиграммов для взрослых — это примерно три–четыре чашки. Беременным женщинам следует употреблять не более 300 миллиграммов в день — две или три чашки. Для детей и подростков — норма до 2,5 миллиграмма на килограмм веса в день.

Однако хроническое употребление повышенных доз кофе может привести к развитию психоза. Именно поэтому кофе очень осторожно следует употреблять людям, у которых есть проблемы с психическим здоровьем.

Спортсменам кофе помогает в увеличении мышечной силы и выносливости, улучшении внимания при выполнении упражнений, повышении эффективности упражнений, рассказал Ромасов в интервью RT.

Если сразу выпить слишком большую порцию кофе, то вместо бодрости наступит сонливость. Обратный эффект возникает из-за привыкания. Кофейные напитки плохо влияют на зубную эмаль. Если пить много кофе каждый день, зубы темнеют, желтеют, приобретают коричневатый оттенок.

При повышенной чувствительности желудка есть несколько продуктов, которые могут усугубить текущее состояние человека. «Вечерняя Москва» узнала у специалиста, что опасно есть в таком состоянии и как лучше составить свой рацион питания, чтобы не ухудшить здоровье.

Здоровье Врачи Кофе
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Придется брать что дают: российский футбол переживает не самые лучшие времена

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Рождается новая тактика: боевые действия не идут по намеченному плану

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как отобрать имущество у изменников: на Западе происходит массовый арест активов тысяч россиян

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подвиг — дело священное

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Кометы и звезды большого экрана: как складывается судьба актеров-детей из популярных фильмов

Никита Миронов
Никита Миронов

Искусство боевого вранья: как в США рассказывают об очередном чудо-оружии

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фрики наступают во всех областях: трансгендеры решили покорить лед

Все мнения
О проекте