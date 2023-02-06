Лидер Левой партии ФРГ призвал найти дипломатическое решение по Украине

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Глава Левой партии Германии Мартин Ширдеван в воскресенье, 5 февраля, призвал выйти из «военного тупика» в ситуации с Украиной и отыскать дипломатическое решение конфликта.

В интервью журналу Spiegel политик призвал «оказать давление» на президента России Владимира Путина, чтобы он «был готов к переговорам».

По словам Ширдевана, немецкое правительство могло бы сыграть в этом важную роль наряду с такими государствами, как Китай и Бразилия, однако оно этого не делает. Причиной тому, как считает политик, является то, что Свободная демократическая партия (СвДП) и партия «зеленых» подталкивают канцлера ФРГ Олафа Шольца к действиям в военной сфере.

— Все большее количество оружия ведет к войне на истощение со все большей угрозой эскалации, — отметил лидер «Левых» в интервью Spiegel.

В минувшую пятницу, 3 февраля, Германия подтвердила решение отправить на Украину 88 танков Leopard 1. Об этом сообщил официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт. Хранящиеся на складах устаревшие танки будут отремонтированы и возвращены в строй компаниями Rheinmetall AG и FFG Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH и только после этого будут поставлены ВСУ.