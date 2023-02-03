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Правительство Германии подтвердило решение отправить танки Leopard 1 на Украину

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
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Правительство Германии подтвердило решение отправить танки Leopard 1 на Украину
Фото: Pixabay

Германия подтвердила решение отправить на Украину 88 танков Leopard 1. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщил официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт.

Хранящиеся на складах устаревшие танки будут отремонтированы и возвращены в строй компаниями Rheinmetall AG и FFG Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH и только после этого будут поставлены ВСУ. При этом о конкретных сроках завершения ремонтных мероприятий не сообщалось, передает Reuters.

До этого издание Politico выпустило материал, где сообщается, что федеральный канцлер Германии Олаф Шольц отказался обсуждать поставку военной техники Украине в связи с опасениями о возможном назревании конфликта с Россией.

До этого спикер Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что отправленные Германией на Украину танки будут сожжены. По его словам, немецкие элиты до сих пор не усвоили исторический урок после битвы под Сталинградом.

Политолог Андрей Кортунов заявил «Вечерней Москве», что планы США отправить на Украину свои танки не раньше конца 2023-го вызваны желанием Вашингтона психологически повлиять на Берлин, который все еще не предоставил Киеву обещанные Leopard 2.

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