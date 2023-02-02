Politico: Шольц боится, что НАТО не защитит Германию в конфликте с Россией

Фото: bundeskanzler.de

Канцлер Германии Олаф Шольц отказался обсуждать поставку военной техники Украине в связи с опасениями о возможном назревании конфликта с Россией. Об этом сообщает издание Politico в четверг, 2 февраля.

— Шольц боится не столько эскалации конфликта, сколько того, что НАТО не вмешается и, в частности, США не вмешаются, если Россия предпримет ответные меры против Германии, — сказал один из советников немецкого правительства.

Так, канцлер выдвинул условие и потребовал от американского правительства передать ВСУ танки M1 Abrams, после чего осуществится поставка и Leopard.

Отмечается, что Германия намеренно растягивала процесс передачи истребителей, а также призывала НАТО не становиться стороной конфликта, опасаясь рисков эскалации.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что отправленные Германией на Украину танки будут сожжены. Так, Германия до сих пор не усвоила урок после битвы под Сталинградом, считает он.

Руководство Нидерландов планирует интегрировать свои сухопутные силы в армию Германии в связи «с возросшей угрозой безопасности» после начала конфликта на Украине.