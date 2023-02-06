Walla: Киев требует от Израиля денежной помощи и осуждения действий России
Украинские власти в преддверии ожидающегося визита в страну главы МИД Израиля Эли Коэна требует от израильской стороны публично «осудить» действия РФ и дать Киеву крупный кредит, сообщил в воскресенье, 5 февраля, один из ведущих новостных порталов страны Walla со ссылкой на источники в обоих государствах.
Киев, как утверждается в публикации, направил Израилю ряд запросов, которые включают в себя одобрение займа на полмиллиарда долларов, а также призвал сделать «четкое публичное заявление» против спецоперации РФ и в поддержку «территориальной целостности Украины».
Также власти Украины ожидают от израильских партнеров «мирного плана» президента страны Владимира Зеленского в ООН и согласия на отправку в страну для лечения «сотен украинских солдат и мирных жителей».
Как заявил источник Walla в Киеве, руководство Украины считает, что «степень отзывчивости» на вышеуказанные запросы в ходе визита Коэна будет «свидетельствовать об искренности намерений» израильской стороны.
В минувшую среду, 1 февраля, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что государство рассматривает возможность передать Украине систему ПРО «Железный купол».