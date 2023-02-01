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Израиль может передать «Железный купол» Украине

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Израиль может передать «Железный купол» Украине
Фото: Pixabay

Израиль рассматривает возможность передать Украине систему ПРО «Железный купол». Об этом в среду, 1 февраля, сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

— Я определенно это рассматриваю, — заявил он телеканалу CNN.

Израильский премьер напомнил также, что США уже направили киевским властям большую часть боеприпасов, которые ранее находились в Израиле.

До этого советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что украинское правительство, согласовав поставки танков, на данный момент ведет переговоры о передаче ракет повышенной дальности и авиации для ударов по Крымскому полуострову.

Испанская газета El País, ссылаясь на официального представителя командования ВВС Украины Юрия Игната, сообщила, что Киев желает получить от своих западных партнеров 24 истребителя в рамках первого этапа новой военной помощи.

Какое оружие может оказаться в руках ВСУ в ближайшие месяцы и что об этом думают в Кремле — в материале ««Вечерней Москвы».

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