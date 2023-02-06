Замглавы ЦБ РФ рассказал о новой схеме обмана жителей страны с помощью QR-кодов

Фото: Pixabay

Мошенники отыскали новый способ обмана россиян путем размещения в общественных местах QR-кодов, при помощи которых гражданам обещают социальные выплаты. Под предлогом их начисления у жителей страны выманивают информацию для хищения средств, сообщил в понедельник, 6 февраля, заместитель председателя Центробанка РФ Герман Зубарев.

По его словам, регулятор выявил такую мошенническую схему. Когда человек сканирует код, он попадает в чат-бот в мессенджере. После этого выясняется, что ему якобы положена выплата. У аферистов, как заметил замглавы ЦБ РФ, заготовлен целый перечень обещаний, чтобы завлечь и обмануть как можно больше людей.

Зубарев отметил, что затем злоумышленники под предлогом оформления некой выплаты запрашивают у потенциальной жертвы личные и финансовые сведения, которые потом можно использовать для хищения средств с банковских карт.

Замглавы регулятора рассказал, что такие QR-коды появляются в местах, где их легко заметить, но их размещение сложно проконтролировать — на стенах домов и подъездах, на остановках общественного транспорта и парковках. По мнению Зубарева, использование чат-бота вызывает у граждан дополнительное доверие, создавая ощущение функционирования автоматического сервиса некоего официального ведомства, пишет газета «Известия».

В конце января стало известно о новой схеме мошенничества на маркетплейсе Wildberries. Предпринимателям писали злоумышленники, представляясь аналитиками и обещая увеличить продажи. После получения доступа к личному кабинету они выкупали товар по минимальной цене.