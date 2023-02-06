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Смартфоны Samsung Galaxy 23-й серии стали продаваться в РФ до старта продаж в мире

Егор Провоторов
Экономика
Смартфоны Samsung Galaxy 23-й серии стали продаваться в РФ до старта продаж в мире
Фото: Unsplash

Смартфоны Samsung Galaxy 23-й серии, которые южнокорейская компания представила 1 февраля в Сан-Франциско, уже начали продаваться на территории России, стоимость гаджета составляет от 75 тысяч рублей.

Отмечается, что смартфоны новой линейки продаются в одном из салонов сотовой связи МТС в Москве. Смартфон Galaxy S23 с памятью 128 Гигабайт стоит 74 990 рублей, S23 Plus с памятью 256 Гб — 87 990 рублей, S23 Ultra — 109 990 рублей.

В пресс-службе МТС подтвердили ТАСС данные о старте продаж новых смартфонов от Samsung. В пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо» напомнили, что гаджеты новой серии пока доступны по предзаказу. Предпродажи также открыты на сайтах «Билайна», «Мегафона», а также на портале авторизованного магазина Samsung Galaxystore.

В начале февраля стало известно, что в прошедшем году южнокорейский бренд Samsung занял первое место в России по продажам на вторичном рынке мобильных устройств.

Смартфоны по-прежнему остаются самыми востребованными предметами бытовой электроники. В минувшем году россияне приобрели около 24 миллионов умных гаджетов. При этом большая часть из них пришлась на китайские бренды. Что происходит на российском рынке, какие тренды ожидать и как выбрать смартфон в 2023 году — в материале «Вечерней Москвы».

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