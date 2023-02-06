Шварценеггер сбил женщину-велосипедиста в Лос-Анджелесе

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Голливудский актер Арнольд Шварценеггер попал в ДТП, в результате которого был госпитализирован один человек. Об этом в воскресенье, 5 февраля, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники и очевидцев инцидента.

Автомобильная авария произошла в Лос-Анджелесе. По предварительной информации, звезда франшизы «Терминатор» ехал по дороге на своем внедорожнике, когда перед ним внезапно оказалась женщина-велосипедист. Шварценеггер двигался на небольшой скорости, однако все равно не успел затормозить и сбил женщину.

Пострадавшая пожаловалась на болезненные ощущения, ее доставили в отделение скорой помощи. В настоящее время она в стабильном состоянии, подозрений на алкогольное или наркотическое опьянение у участников ДТП нет.

TMZ со ссылкой на источники в полиции пишет, что претензий к голливудскому актеру никто не имеет. Он оставался на месте аварии и сотрудничал с органами правопорядка. Также Шварценеггер взял у пострадавшей велосипед и отвез его в ближайший сервис, чтобы отремонтировать.

Осенью прошлого года актер оказался в центре крупного скандала после экскурсии в концлагере Освенцим в ходе его визита в Польшу. Мировая знаменитость в книге отзывов написал фразу I’ll be back («Я еще вернусь»), которая принадлежит его популярному персонажу из фильма «Терминатор».