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Шварценеггер спровоцировал скандал, процитировав в Освенциме Терминатора

Анастасия Колоскова
Общество
Шварценеггер спровоцировал скандал, процитировав в Освенциме Терминатора
Фото: Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Американский актер, бодибилдер и экс-губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер оказался в центре крупного скандала после экскурсии в концлагере Освенцим в ходе его визита в Польшу. Об этом сообщил телеканал Рен ТВ.

Мировая знаменитость в книге отзывов написал фразу I’ll be back («Я еще вернусь»), которая принадлежит его популярному персонажу из фильма «Терминатор».

Поляки обрушились с критикой на актера, посчитав подобное высказывание в данной ситуации неуместным и двусмысленным, передает телеканал.

Освенцим в 1940–1945 годах являлся крупнейшим нацистским лагерем уничтожения. Он стал одним из главных символов Холокоста. За годы существования в концлагере было умерщвлено около 1,1 миллиона человек, преобладающее большинство из которых были евреи.

В конце августа Арнольд Шварценеггер заявил, что первый и последний президент СССР Михаил Горбачев был одним из его героев. Он назвал честью то, что ему удалось встретиться с политиком. Актер также добавил, что все современники могут «извлечь уроки из его фантастической жизни».

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