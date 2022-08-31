Шварценеггер назвал Горбачева другом и своим героем

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Голливудский актер, бодибилдер и экс-губернатор штата Калифорния в США Арнольд Шварценеггер заявил, что первый и последний президент СССР Михаил Горбачев был одним из его героев.

— Михаил Горбачев был одним из моих героев, и для меня было честью и радостью встретиться с ним. Мне невероятно повезло называть его своим другом, — написал артист в соцсети Twitter.

Шварценеггер добавил, что все современники могут «извлечь уроки из его фантастической жизни», передает РИА Новости.

Горбачев скончался в ЦКБ 30 августа в возрасте 91 года. Его похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, в родовом захоронении рядом с женой.

Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Горбачева.

В КПРФ назвали умершего Михаила Горбачева «предателем».

20 июня 2022 года сообщалось, что Михаил Горбачев находится под постоянным наблюдением врачей, его здоровью ничего не угрожает. Политик был госпитализирован еще в 2020 году в самом начале пандемии COVID-19 по рекомендации врачей. С тех пор он находится под их постоянным наблюдением из-за возраста: Горбачеву уже 91 год.

В возрасте 91 года из жизни ушел последний правитель Советского Союза Михаил Сергеевич Горбачев. С его именем связаны драматические события в истории России. «Вечерняя Москва» вспоминает самые яркие моменты в биографии политика.