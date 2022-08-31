В КПРФ назвали умершего Михаила Горбачева «предателем»

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Первый заместитель главы фракции КПРФ в Государственной думе Николай Коломейцев назвал умершего во вторник, 30 августа, Михаила Горбачева «предателем». Также он заявил, что считает его виновным в разрушении СССР.

— Предатель он, а не генеральный секретарь. Он разрушил государство, прецедент предательства сверху. Это синоним предательства, — сказал Коломейцев РИА Новости.

Горбачев скончался в ЦКБ 30 августа в возрасте 91 года. Его похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, в родовом захоронении рядом с женой.

Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Горбачева.

20 июня 2022 года сообщалось, что Михаил Горбачев находится под постоянным наблюдением врачей, его здоровью ничего не угрожает. Политик был госпитализирован еще в 2020 году в самом начале пандемии COVID-19 по рекомендации врачей. С тех пор он находится под их постоянным наблюдением из-за возраста: Горбачеву уже 91 год.

В возрасте 91 года из жизни ушел последний правитель Советского Союза Михаил Сергеевич Горбачев. С его именем связаны драматические события в истории России. «Вечерняя Москва» вспоминает самые яркие моменты в биографии политика.

Михаил Горбачев родился в 1931 году в селе Привольном Ставропольского края в крестьянской семье. Будучи школьником, он работал комбайнером. После окончания школы поехал учиться в Москву, где поступил на юридический факультет МГУ.