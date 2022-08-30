Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни

Первый президент СССР Михаил Горбачев скончался, ему был 91 год. Об этом во вторник, 30 августа, сообщили в ЦКБ.
— Сегодня вечером после тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачев, — сказали в больнице, передает ТАСС.
20 июня 2022 года сообщалось, что Михаил Горбачев находится под постоянным наблюдением врачей, его здоровью ничего не угрожает. Политик был госпитализирован еще в 2020 году в самом начале пандемии COVID-19 по рекомендации врачей. С тех пор он находится под их постоянным наблюдением из-за возраста: Горбачеву уже 91 год.
В возрасте 91 года из жизни ушел последний правитель Советского Союза Михаил Сергеевич Горбачев. С его именем связаны драматические события в истории России. «Вечерняя Москва» вспоминает самые яркие моменты в биографии политика.
Михаил Горбачев родился в 1931 году в селе Привольном Ставропольского края в крестьянской семье. Будучи школьником, он работал комбайнером. После окончания школы поехал учиться в Москву, где поступил на юридический факультет МГУ.
1/12
Фото: Вечерняя Москва/Сергей Шахиджанян
2/12
Президент СССР Михаил Горбачев (слева) целует лидера Восточной Германии Эриха Хонеккера после прибытия в Восточный Берлин. 1989 г. / Фото: DPA/TASS
3/12
В 1997 году бывший руководитель СССР Михаил Горбачёв снялся в рекламе американской сети пиццерий / Фото: Youtube / Tom Darbyshire
4/12
I съезд народных депутатов СССР в Кремлевском Дворце съездов. 1989 г. / Фото: РИА Новости
5/12
С семьей на даче, 1989 г. / Фото: РИА Новости
6/12
Празднование Дня международной солидарности трудящихся (1 мая) в Москве. Михаил Горбачев, справа - Николай Рыжков, слева - Лев Зайков на трибуне Мавзолея. 1989 г. / Фото: РИА Новости
7/12
Президент СССР Михаил Горбачев и Президент РФ Борис Ельцин во время вечернего заседания внеочередной сессии ВС РСФСР. 1991 г. / Фото: РИА Новости
8/12
Михаил Горбачев на целинных землях Казахстана, 1991 г. / Фото: РИА Новости
9/12
Михаил Горбачев беседует с рабочими объединения «Минский тракторный завод имени Владимира Ленина». 1991 г. / Фото: РИА Новости
10/12
Михаил и Раиса Горбачевы на трапе самолета перед вылетом в Москву. 1989 г. / Фото: РИА Новости
11/12
Официальный визит Михаила Горбачева в Испанию, 1990 г. / Фото: РИА Новости
12/12
Михаил Сергеевич Горбачев во время встречи в аэропорту Тюмени. 1985 г. / Лизунов Юрий, Мусаэльян Владимир/Фотохроника ТАСС
Сетевое издание "Вечерняя Москва" (18+) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 69371 от 06.04.2017. Учредитель: АО "Редакция газеты "Вечерняя Москва". Главный редактор vm.ru: Александр Геннадьевич Глуходедов. Адрес редакции: 127015, г.Москва, Бумажный пр-д, д. 14, стр. 2. Телефон: +7(499)557-04-24. Адрес эл.почты: edit@vm.ru. Почта для связи с редакцией сайта: news@vm.ru.