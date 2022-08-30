Первый и последний президент СССР: ушел из жизни Михаил Горбачев

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В возрасте 91 года из жизни ушел последний правитель Советского Союза Михаил Сергеевич Горбачев. С его именем связаны драматические события в истории России. «Вечерняя Москва» вспоминает самые яркие моменты в биографии политика.

Михаил Горбачев родился в 1931 году в селе Привольном Ставропольского края в крестьянской семье. Будучи школьником, он работал комбайнером. После окончания школы поехал учиться в Москву, где поступил на юридический факультет МГУ.

В столице молодой человек встретил любовь всей своей жизни – Раису Титаренко. Они познакомились на танцах в клубе общежития МГУ. В тот вечер студент юрфака Михаил и студентка философского факультета Раиса шли пешком от Моховой до Сокольников, разговаривали и держались за руки. Влюбились друг в друга сразу и на всю жизнь. Свадьбу сыграли в 1953 году, в университетской столовой на Стромынке.

В 1955 году Горбачев с отличием окончил университет. На работу распределился в Ставрополь, всего в двух часах езды от родного Привольного. Неделю он проработал в краевой прокуратуре, потом его забрали на комсомольскую работу. Началась фантастическая аппаратная карьера Горбачева, которая навряд ли бы состоялась без ХХ съезда Партии: взрывной антисталинский доклад Никиты Хрущева показал страшное, репрессивное лицо советской системы, – системы, которую надо было перестраивать.

На XXII съезде Горбачев уже делегат и голосует за вынос тела Сталина из Мавзолея и новую программу построения коммунизма. Через три года после этого Хрущева смещают и страну возглавляет Леонид Брежнев. Реформы не доведены до конца, оттепель заканчивается вводом советских войск в Чехословакию.

В этой социалистической стране попытались провести реформы – отмена цензуры, политическая конкуренция, свободные выборы, – социализм с человеческим лицом. Один из идеологов преобразований однокурсник и друг Горбачева Зденек Млынарж. Едва проступающее лицо чехословацкого социализма задавили танками. В 1969 Горбачев приезжает в Прагу, но его друга там уже нет: Млынарж был вынужден эмигрировать. Спустя годы Горбачев использует идеи Млынаржа в своей концепции модернизации СССР. Но перед этим ему еще предстоит пройти тернистый путь на вершину советского олимпа.

Надо начинать новую жизнь

В 1970 году 39-летний Горбачев становится самым молодым в стране руководителем региона. Он возглавляет Ставропольский крайком КПСС. В регион на отдых в Кисловодск регулярно приезжает глава КГБ Юрий Андропов. Он замечает энергичного Горбачева и берет его под свою опеку. Именно Андропов вывел Горбачева на высшую кремлевскую орбиту.

В течение восьми лет Горбачев руководит аграрным краем, возможностей продвинуться вверх по карьерной лестнице у него нет. Но вот летом 1978 года внезапно умирает член Политбюро, секретарь ЦК по сельскому хозяйству Федор Кулаков. И это шанс: для молодого по советским меркам политика открывается единственная вакансия, на которую он как глава аграрного региона может претендовать.

Осенью того же года Брежнев едет на празднование 60-летия компартии Азербайджана. По пути генсека встречают главы регионов. Андропов решает провести смотрины своего протеже и заранее его об это предупреждает. «Ты здесь хозяин. Ты и веди беседу с Леонидом Ильичом», – сказал Андропов. «Какую беседу? Зачем?», – недоумевал Горбачев. «Ну, расскажешь о крае». – «Хорошо, есть о чем рассказать».

Андропов на своей машине лично повез Горбачева встречать Брежнева на ж/д станцию в Минводах. Смотрины прошли успешно – через два месяца Горбачев получил пост секретаря ЦК и стал кандидатом в члены Политбюро. Вместе с женой они переехали в Москву. До советского олимпа остался всего шаг.

В шаге от членства в Политбюро был и 1-й секретарь ЦК КП Грузии Эдуард Шеварднадзе. В декабре 1979 между ним и Горбачевым состоялся откровенный разговор о ситуации в стране:

— Все прогнило сверху донизу. Надо менять. Надо начинать новую жизнь.

— Я с тобой согласен, Эдуард…

Наутро после этого разговора они проснулись и узнали: СССР ввел войска в Афганистан. Негласный договор «Лишь бы не было войны» между советской властью и народом был нарушен. Начался обратный отсчет до краха страны Советов.

В начале 1980-х годов пришла пора «пышных похорон». Из колонного зала Дома Союзов поочередно выносили вождей: идеолога Партии Суслова (январь 1982), генсека Брежнева (ноябрь 1982), генсека Андропова (февраль 1984), главу Минобороны Устинова (декабрь 1984) и наконец генсека Черненко (март 1985).

Вымирание советской геронтократии естественным образом ускорило процесс возвышения Горбачева. Еще при немощном Черненко он вел заседания Политбюро – это дало ему не только опыт практического руководства, но аппаратное преимущество в борьбе за власть.

-- Если бы Черненко не было, его надо было бы придумать, -- скажет спустя много лет Горбачев и признается: именно в тот период он почувствовал, что действительно сможет возглавить СССР.

11 марта 1985 года пленум ЦК КПСС избрал Горбачева генеральным секретарем. С этого дня и следует отсчитывать поворот страны к демократии, свободе слова и совести.

1/12 Фото: Вечерняя Москва/Сергей Шахиджанян 2/12 Президент СССР Михаил Горбачев (слева) целует лидера Восточной Германии Эриха Хонеккера после прибытия в Восточный Берлин. 1989 г. / Фото: DPA/TASS 3/12 В 1997 году бывший руководитель СССР Михаил Горбачёв снялся в рекламе американской сети пиццерий / Фото: Youtube / Tom Darbyshire 4/12 I съезд народных депутатов СССР в Кремлевском Дворце съездов. 1989 г. / Фото: РИА Новости 5/12 С семьей на даче, 1989 г. / Фото: РИА Новости 6/12 Празднование Дня международной солидарности трудящихся (1 мая) в Москве. Михаил Горбачев, справа - Николай Рыжков, слева - Лев Зайков на трибуне Мавзолея. 1989 г. / Фото: РИА Новости 7/12 Президент СССР Михаил Горбачев и Президент РФ Борис Ельцин во время вечернего заседания внеочередной сессии ВС РСФСР. 1991 г. / Фото: РИА Новости 8/12 Михаил Горбачев на целинных землях Казахстана, 1991 г. / Фото: РИА Новости 9/12 Михаил Горбачев беседует с рабочими объединения «Минский тракторный завод имени Владимира Ленина». 1991 г. / Фото: РИА Новости 10/12 Михаил и Раиса Горбачевы на трапе самолета перед вылетом в Москву. 1989 г. / Фото: РИА Новости 11/12 Официальный визит Михаила Горбачева в Испанию, 1990 г. / Фото: РИА Новости 12/12 Михаил Сергеевич Горбачев во время встречи в аэропорту Тюмени. 1985 г. / Лизунов Юрий, Мусаэльян Владимир/Фотохроника ТАСС

Ближе к народу

Ленинград, 17 мая 1985 года. Новый генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев заканчивает свою первую поездку по стране. На площади Восстания он осматривает только что установленный ко Дню Победы обелиск Городу-Герою. Вдруг вместо того, чтобы сесть в лимузин, глава государства идет в народ. Такое происходит впервые: всевластный правитель рассказывает людям, что он собирается делать. В конце своей речи Горбачев обращается к людям:

— Может, вы мне хоть что-то напоследок скажете?

Из толпы какая-то женщина выкрикивает:

— Вы только будьте к народу поближе! Мы никогда вас не подведем!

Горбачев в ответ:

— Ну куда ж ближе-то?

Взрыв хохота. Лед между властью и народом сломан. Так на углу Невского и Лиговского проспектов началась перестройка.

Свою первую речь в статусе генсека Горбачев произнес также в Ленинграде, в зале Смольного. Выступление главы государства показали по телевидению. Оно поразило всю страну. Прежние генсеки бубнили по бумажке старые лозунги, а Горбачев заговорил по-новому и без бумажки. Заговорил о реальных проблемах: об алкоголизм, о показухе парадных мероприятий, о шабашниках. Тогда же впервые прозвучало: «Всем нам надо перестраиваться».

И Горбачев начал перестраивать страну, перестраивать все сферы общественной жизни. В наше время, вспоминая о нем, иногда говорят: «Развалил великую страну». На самом деле ничего он не разваливал. Доставшаяся ему в наследство страна уже была неизлечимо больна. Горбачев лишь попытался ее вылечить. Он искренне верил, что советский социализм можно было реформировать и спасти.

Горбачев провозгласил гласность. И молчавшая 70 лет страна заговорила про прошлое, настоящее и будущее. На страницах советских газет и журналов впервые начали обсуждать насущные проблемы. К концу 1980-х тиражи советских газет были самыми большими в мире. С 1986 года к печати разрешили книги ранее запрещенных литераторов: массовый советский читатель наконец смог познакомится с творчеством Набокова, Гумилева, Мандельштама, Джойса, Оруэлла и многих других.

Горбачев попытался модернизировать неэффективную экономику, внедрив в нее рыночные механизмы. Был принят закон о кооперации – постепенно началось восстановление частной собственности. И хотя часть решений в сфере экономики были ошибочными (например, сухой закон, вызвавший общественное недовольство и лишивший бюджет поступлений от продаж алкоголя) – это все же была искренняя попытка улучшить жизнь своих соотечественников.

Горбачев направил страну к демократии, создав в ней политическую конкуренцию. Безбоязненно своими же руками он создал себе конкурентов – оппозицию, позволив ей говорить на всю страну с трибуны Кремлевского Дворца Съездов. И своему главному сопернику Борису Ельцину он позволил превратиться в политического лидера, хотя при желании мог отправить его куда угодно, да хоть в тюрьму.

Горбачев закончил войну в Афганистане, разрешил гражданам выезжать из страны, сломал Берлинскую стену, подписал соглашения о сокращении ядерного вооружения с США, закончив Холодную войну и тем самым отодвинув мир от катастрофы. Заслуги Горбачева перед Россией и миром можно перечислять еще долго. Но зачем? История сама все расставит на свои места и когда-нибудь «развалил великую страну» сменится на «дал нам свободу».

Демократия пришла

Михаил Горбачев до последнего боролся за сохранение Союза. Вместе с главами девяти советских республик он подготовил союзный договор, подписание которого было назначено на август 1991 года.

За день подписания нового договора Горбачева заблокировали на летней даче в Форосе и объявили больным, отключив связь. Власть попытался взять ГКЧП. Путч провалился, но после этого спасти СССР, преобразовав его во что-то новое, было уже невозможно. На этом горбачевская эпоха закончилась и началась ельцинская. 25 декабря 1991 года Горбачев подал в отставку.

После 1991 года Горбачев еще недолго занимался политикой. Основал Фонд политических исследований. В 1999 году тяжело пережил смерть жены.

В последние годы жизни Горбачев жил на предоставленной ему даче в Подмосковье. Писал мемуары, изредка давал интервью. В одном из них он как-то сказал:

— Политика перестройки выиграла. Демократия пришла. Свобода слова и совести пришла. Политический плюрализм пришел. Свобода выезда за границу пришла...

«Вечерняя Москва» выражает соболезнования родным и близким Михаила Горбачева.