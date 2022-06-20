ТАСС: Состояние здоровья Горбачева не ухудшается

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Бывший президент СССР Михаил Горбачев находится под постоянным наблюдением врачей, его здоровью сейчас ничего не угрожает. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в окружении Горбачева.

Уточняется, что политик был госпитализирован еще в 2020 году в самом начале пандемии COVID-19 по рекомендации врачей. С тех пор он находится под их постоянным наблюдением из-за возраста, Горбачеву уже 91 год.

Однако здоровье бывшего президента СССР стабильно, вопреки появившейся недавно информации. Ранее в ряде Telegram-каналов без ссылки на какие-либо источники появилась информация, что Горбачева периодически возят на диализ почек из-за ухудшения самочувствия, передает ТАСС.

В декабре прошлого года Горбачев заявил, что после распада СССР Соединенным Штатам «ударило в голову высокомерие», что повлекло за собой идею расширения НАТО и забвение принципов коллективной безопасности.

По мнению политика, Америка объявила себя победителем в холодной войне, несмотря на то, что это было совместное спасение мира от конфронтации и прекращение ядерной гонки.