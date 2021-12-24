Горбачев обвинил Соединенные Штаты в высокомерии после распада СССР

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После распада СССР Соединенным Штатам «ударило в голову высокомерие», что повлекло за собой идею расширения НАТО и забвение принципов коллективной безопасности. Такое мнение высказал бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев

Отвечая на вопрос, можно ли было после распада СССР выстроить отношения с Америкой в другом ключе без ущерба для России, он напомнил, что этот процесс ослабил страну, вызвав «коллапс экономики и хаос».

— Как в таком положении рассчитывать на равноправные отношения с США, с Западом? Это первое. Второе, и не менее важное, это триумфаторские настроения на Западе, особенно в США. Им ударило в голову высокомерие, самоуверенность. Объявили победу в холодной войне. А ведь мы вместе вытаскивали мир из конфронтации, из ядерной гонки. Нет, «победители» решили строить новую империю. Отсюда пошла идея расширения НАТО, — сказал Горбачев.

Он отметил, что российское руководство поначалу реагировало на это слишком вяло, а потом решило «валить вину» на него.

— Ничего умнее не придумали. А Парижскую хартию, идеи коллективной безопасности, создания Совета Безопасности для Европы, которые серьезно обсуждались в 1991 году, предали забвению, — добавил экс-президент СССР.

Вместе с тем он уверен, что вернуться к этим идеям еще возможно, передает РИА Новости.

23 декабря Псаки не подтвердила переговоры с Россией по гарантиям безопасности. Пресс-секретарь Белого дома заявила, что договоренности о проведении встречи между США и Россией по гарантиям безопасности в январе 2022 года пока не достигнуто.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны.

Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу. Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.