Псаки не подтвердила переговоры с Россией по гарантиям безопасности

Фото: Whitehouse

Договоренности о проведении встречи между США и Россией по гарантиям безопасности в январе 2022 года пока не достигнуто. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в четверг, 23 декабря.

— Не было окончательной договоренности о том, где будет проводиться встреча и в какое время, — рассказала чиновник.

Переговоры по данному вопросу ведутся в настоящее время, приводит слова Псаки РБК.

23 декабря в Белом доме сообщили, что США готовы обсудить гарантии безопасности с Россией в январе 2022 года. Двусторонние контакты, как уточняется, будут осуществляться в рамках диалога по стратегической стабильности. Вашингтон подчеркнул, что существенный прогресс в переговорах может быть достигнут лишь в атмосфере деэскалации.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны.

Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу. Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.