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США выразили готовность обсудить с Россией гарантии безопасности

Иван Юминов

В мире
США выразили готовность обсудить с Россией гарантии безопасности
Фото: Twitter / WhiteHouse45

США готовы обсудить гарантии безопасности с Россией в январе 2022 года. Об этом сообщили в Белом доме в четверг, 23 декабря.

— США готовы вступить в дипломатическое взаимодействие уже в начале января по множеству каналов, — говорится в сообщении.

Двусторонние контакты, как уточняется, будут осуществляться в рамках диалога по стратегической стабильности. Вашингтон подчеркнул, что существенный прогресс в переговорах может быть достигнут лишь в атмосфере деэскалации, отмечает РИА Новости.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны.

Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу. Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.

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