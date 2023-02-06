Облачную погоду и гололедицу пообещали синоптики жителям Москвы 6 февраля

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Облачная погода, по области местами небольшой снег, гололедица и температура воздуха до -3 градусов ожидают жителей столичного региона в предстоящий понедельник, 6 февраля. Таким прогнозом поделились специалисты российского Гидрометцентра.

В российской столице температура воздуха будет варьироваться в пределах от 3 до 5 градусов ниже нуля днем, а ночью — от 9 до 11 градусов мороза.

Ветер днем будет дуть северо-западный или западный со скоростью 4-9 метров в секунду, в ночное время суток ожидается ветер переменных направлений, его скорость составит 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление при этом составит 760-761 миллиметр ртутного столба, говорится на сайте Гидрометцентра РФ.

На следующей неделе жителей столицы ждет переменчивая погода. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик Александр Ильин. По словам специалиста, в первые будние дни предстоящей недели в Москве похолодает, но уже в среду температура воздуха немного повысится.