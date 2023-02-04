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«Скачкообразный ход»: синоптик Ильин рассказал о погоде на следующей неделе

Анастасия Харламова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Скачкообразный ход»: синоптик Ильин рассказал о погоде на следующей неделе
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

На следующей неделе жителей столицы ждет переменчивая погода. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик Александр Ильин.

По словам специалиста, в первые будние дни предстоящей недели в Москве похолодает, но уже в среду температура воздуха немного повысится.

— В начале предстоящей недели нас ждет резкое похолодание, но уже в середине придет волна тепла. К концу недели снова произойдет понижение температуры, но оно будет небольшим, — рассказал он.

Ильин предупредил, что ветер будет часто менять свое направление:

— В первые будние дни нас ждет северо-западный ветер, который потом станет юго-западным. По силе он будет достигать 3–6 метров в секунду с отдельными порывами до 9 метров в секунду.

Специалист отметил, что очень низких температур на следующей неделе ждать не стоит.

— В понедельник и во вторник будет минус 7–12 градусов ниже нуля в ночные часы, а днем — от минус 3 до 8 градусов. В среду и четверг ночные температуры опустятся до минус 3–8, а днем — до минус 1–6 градусов, — считает синоптик.

В пятницу и выходные дни температура ночью будет 8–10 градусов ниже нуля, а днем — до 8 градусов мороза, сказал собеседник «ВМ».

Ильин заверил, что, несмотря на скачки атмосферного давления, оно будет находиться в пределах нормы.

— Атмосферное давление тоже будет часто меняться. Стоит ожидать скачкообразный ход в течение недели. Оно будет расти, падать и снова расти. Однако эти скачки будут в пределах 3–6 единиц. Резких изменений ждать не стоит, — сказал он.

Кроме того, эксперт рассказал, будут ли в столице идти снегопады:

— Сильных осадков не будет. В начале недели в Москве и области пройдет небольшой снежок. В среду и четверг осадки усилятся, но будут умеренными. Тем не менее сильного прироста снежного покрова ждать не стоит.

Ранее стало известно, что «желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье до воскресенья, 5 февраля, из-за гололедицы. До этого в Москве продлевали «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы до полудня субботы, 4 февраля.

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