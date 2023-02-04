«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве до утра 5 февраля

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье до воскресенья, 5 февраля, из-за гололедицы. Об этом сообщается в субботу, 4 февраля, на сайте Гидрометцентра РФ.

«Желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы будет действовать в столичном регионе до 09:00 воскресенья. Он является вторым уровнем погодной опасности.

До этого в Москве продлевали «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы до полудня субботы, 4 февраля.

Синоптик Александр Ильин рассказал «Вечерней Москве», что с 3 февраля в городе начнется постепенное похолодание. Синоптик предупредил, что атмосферное давление по синоптической обстановке будет расти. Прогнозируемые средние значения на выходные дни составят 750 миллиметров ртутного столба. Значения вырастут на 7–9 единиц.

Наступивший 2023 год принес в регионы России аномальные морозы, в Европу — жару на Рождество, а Москве подарил неожиданную крещенскую оттепель. «ВМ» встретилась с научным руководителем Росгидромета Романом Вильфандом и спросила, каких еще сюрпризов нам ждать от погоды в этом году.