Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве до утра 5 февраля

Юлия Курганова

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве до утра 5 февраля
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье до воскресенья, 5 февраля, из-за гололедицы. Об этом сообщается в субботу, 4 февраля, на сайте Гидрометцентра РФ.

«Желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы будет действовать в столичном регионе до 09:00 воскресенья. Он является вторым уровнем погодной опасности.

До этого в Москве продлевали «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы до полудня субботы, 4 февраля.

Синоптик Александр Ильин рассказал «Вечерней Москве», что с 3 февраля в городе начнется постепенное похолодание. Синоптик предупредил, что атмосферное давление по синоптической обстановке будет расти. Прогнозируемые средние значения на выходные дни составят 750 миллиметров ртутного столба. Значения вырастут на 7–9 единиц.

Наступивший 2023 год принес в регионы России аномальные морозы, в Европу — жару на Рождество, а Москве подарил неожиданную крещенскую оттепель. «ВМ» встретилась с научным руководителем Росгидромета Романом Вильфандом и спросила, каких еще сюрпризов нам ждать от погоды в этом году.

Подмосковье гололед Гидрометцентр Москва Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подвиг — дело священное

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Кометы и звезды большого экрана: как складывается судьба актеров-детей из популярных фильмов

Иван Кудря
Иван Кудря

Наших атлетов просят вернуться: в МОК задумались о послаблениях для россиян

Никита Миронов
Никита Миронов

Искусство боевого вранья: как в США рассказывают об очередном чудо-оружии

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фрики наступают во всех областях: трансгендеры решили покорить лед

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Разберитесь, зачем вы учитесь: зачем нужно высшее образование

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Сделать жизнь теплее просто

Все мнения
О проекте