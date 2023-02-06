Онколог Черемушкин назвал симптомы рака, которые проявляются во время и после еды

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Существуют симптомы, которые сигнализируют о наличии онкологии во время и после приема пищи. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-онколог Евгений Черемушкин.

По словам медика, к симптомам рака желудочно-кишечного тракта относятся:

отрыжка воздухом;

тянущие боли;

икота;

тяжесть;

чувство горечи.

— Если у человека есть непроходимость или раздражение слизистой желудочно-кишечного тракта из-за раковой опухоли, то у него появляются тянущие боли, отрыжка воздухом и икота во время или после еды. Также характерны тяжесть и чувство горечи. Эти симптомы сигнализируют о неблагополучии кишечной трубки верхнего отдела. Отмечу, что это уже не ранние признаки онкологии, — пояснил Черемушкин.

Данные признаки до и после еды сигнализируют о развитии болезни, которая находится на поздней стадии, уточнил специалист.

По его мнению, чтобы подобные симптомы проявили себя, должны образоваться анатомические и функциональные дефекты кишечной трубки: возможно, опухоль перекрывает просвет.

При появлении этих признаков желудок и толстую кишку нужно сразу же обследовать. Это поможет вовремя обнаружить онкологическое заболевание и приступить к лечению, подчеркнул Черемушкин.

— Особенно важно проходить регулярные обследования пациентам, у которых есть полипы на слизистых или происходит воспалительный процесс в желудке. Это прямая дорога к будущей опухоли, — предупредил врач.

Также Черемушкин назвал два простых шага для предупреждения развития онкологии.