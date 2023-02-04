Всемирный день борьбы против рака: два простых шага для предупреждения развития онкологии

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Ежегодно 4 февраля отмечают Всемирный день борьбы против рака. «Вечерняя Москва» узнала у онколога Евгения Черемушкина, как не допустить развития онкологии.

Специалист отметил, что важно вести здоровый образ жизни и регулярно проходить обследования.

— Здоровый образ жизни и правильное питание являются лучшими методами, чтобы не допустить образование онкологии. Также важно регулярно проходить обследования. Любой человек может иметь с рождения или приобрести в течение жизни фоновую патологию. Очень важно проводить профилактические мероприятия лечебного или диагностического плана.

Стандартный комплекс

Как рассказал онколог, у здорового человека программа обследования включает поход к терапевту или к узким специалистам, проведение комплексного УЗИ и рентгенологического исследования грудной клетки.

— Это стандартный комплекс. В зависимости от возраста и других сопутствующих заболеваний этот алгоритм расширяется. Например, женщинам с 35 лет делают маммографию на предмет исследования молочной железы. А людям с 50 лет нужно делать колоноскопическое исследование кишечной трубки. Обычно это желудок и толстая кишка, — рассказал Черемушкин.

Рак очень часто протекает бессимптомно, особенно в органах с трубчатой структурой. Они растягиваются, и маленькая опухоль успешно прячется, не вызывая никаких неприятных ощущений. Очень важен активный поиск рака на ранних стадиях, объяснил врач.

Группы риска

Специалист рассказал, кому в большей степени грозит вероятность развития рака, если своевременно не обследоваться:

— Фоновая патология и наследственность у женщин может повышать развитие рака яичников до 100 процентов. А если у человека есть липолиз толстой кишки, то вероятность образования опухоли также равна почти 100 процентам. Однако людей в группе риска немного, и они должны стоять на специальном учете у онкологов.

Врач-онколог, маммолог Елена Жукова назвала виды рака, которые протекают бессимптомно. Она отметила, что есть несколько типов онкологии, которые протекают бессимптомно, поэтому их часто выявляют на поздних стадиях. Например, рак поджелудочной железы — очень агрессивная неприятная опухоль, которая тяжело поддается лечению.

В Подмосковье по итогам прошлого года медики обнаружили около 26,3 тысячи случаев онкологических заболеваний. Этот показатель на 8,7 процента выше, чем годом ранее.