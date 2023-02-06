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Серьезное землетрясение привело к обрушению жилых домов в Турции

Егор Провоторов
Происшествия
Серьезное землетрясение привело к обрушению жилых домов в Турции
Фото: Pixabay

Подземные толчки после землетрясения магнитудой 7,4 по оценкам местных сейсмологов, ощущались в ночь на понедельник, 6 февраля, во многих регионах Турции, в том числе в столице — Анкаре.

По информации государственного Управления по чрезвычайным ситуациям, землетрясение произошло в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш на глубине 7 километров в 04:17 по местному времени. Подземные толчки после этого в течение 30 минут ощущались в Адане, Газиантепе, Мерсине, Трабзоне, Анкаре, Анталье, Кайсери и Шанлыурфе, пишет ТАСС.

Власти провинции Шанлыурфа зафиксировали разрушения домов местных жителей, сообщил журналистам губернатор региона Салих Айхан. Также разрушения были зафиксированы в приграничной с Сирией провинции Хатай. Там по меньшей мере одно здание полностью разрушилось из-за землетрясения.

Помимо этого отмечается, что подземные толчки также были зафиксированы в некоторых регионах Ливана, Сирии и Ирака.

В конце января в результате произошедшего на северо-западе Ирана землетрясения пострадали 973 человека. Само землетрясение произошло накануне вечером в иранской провинции Западный Азербайджан. Магнитуда катаклизма составила 5,9 балла. В результате инцидента погибло как минимум три человека.

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