Почти тысяча человек пострадали при землетрясении в Иране

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В результате произошедшего на северо-западе Ирана землетрясения пострадали 973 человека. Об этом в воскресенье, 29 января, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на представителя экстренных служб Моджтабу Халеди.

— На сегодняшний день 973 человека пострадали в результате землетрясения в городе Хой. Все они были направлены в больницы и медицинские центры провинции Западный Азербайджан, 858 из них были направлены в городскую больницу Хоя, а остальные — в больницы в городах Сельмас и Чайпаре, — говорится в сообщении.

Само землетрясение произошло накануне вечером в иранской провинции Западный Азербайджан. Магнитуда катаклизма составила 5,9 балла. В результате инцидента умерло как минимум три человека.

Другое землетрясение произошло в конце ноября прошлого года в западной части Турции. Эпицентр подземных толчков находился в 14 километрах к юго-востоку от города Дюздже. Очаг залегал на глубине шести километров. В результате стихийного бедствия пострадали 68 человек.