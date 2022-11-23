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Число пострадавших при землетрясении в Турции возросло до 68 человек

Анастасия Колоскова
В мире
Число пострадавших при землетрясении в Турции возросло до 68 человек
Фото: Unsplash

Количество граждан, пострадавших в результате произошедшего на западе Турции землетрясения, возросло до 68. Об этом в среду, 23 ноября, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

— Число раненых на данный момент составляет 68 человек, — отметил министр.

Он уточнил, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, передает РИА Новости.

До этого сообщалось о 35 пострадавших в результате стихийного бедствия.

Землетрясение магнитудой шесть баллов произошло на западе Турции в среду, 23 ноября, в 04:08 по московскому времени. Эпицентр подземных толчков пришелся на территорию, расположенную в 14 километрах к юго-востоку от города Дюздже. Очаг залегал на глубине шести километров. Изначально министр здравоохранения республики заявил о 22 пострадавших.

Накануне представители Европейско-средиземноморского сейсмологического центра зарегистрировали землетрясение магнитудой шесть баллов у берегов греческого острова Крит. Эпицентр землетрясения располагался в 129 километрах северо-восточнее от города Ираклион, где проживают почти 137 тысяч человек.

Землетрясения Турция Пострадавшие
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