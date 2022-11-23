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Число пострадавших после землетрясения на западе Турции возросло до 35 человек. Об этом в среду, 23 ноября, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, 32 человека пострадали в городе Дюздже, а также еще трое в Стамбуле, Болу и в Зонгулдаке. На текущий момент профильные специалисты продолжают оказание медицинской помощи всем нуждающимся, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что землетрясение магнитудой 6 баллов произошло на западе Турции. Эпицентр подземных толчков находился в 14 километрах к юго-востоку от города Дюздже.

Очаг залегал на глубине шести километров. Землетрясение зафиксировали в 04:08 по московскому времени. Изначально министр здравоохранения республики заявил о 22 пострадавших.

21 ноября представители Европейско-средиземноморского сейсмологического центра зарегистрировали землетрясение магнитудой шесть баллов у берегов греческого острова Крит.

Эпицентр землетрясения располагался в 129 километрах северо-восточнее от Ираклиона. В этом городе проживает почти 137 тысяч человек. Очаг подземных толчков залегал на глубине 80 километров.