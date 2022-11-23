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Землетрясение магнитудой 6 баллов произошло на западе Турции

Юлия Курганова
В мире
Землетрясение магнитудой 6 баллов произошло на западе Турции
Фото: Pixabay

Землетрясение магнитудой 6 баллов произошло на западе Турции. Об этом сообщил в среду, 23 ноября, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Землетрясение зафиксировали в 01:08 по времени UTC (04:08 по московскому времени). Эпицентр подземных толчков находился в 14 километрах к юго-востоку от города Дюздже. Очаг залегал на глубине шести километров.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала, сообщает РИА Новости.

Утром 22 ноября подземный толчок магнитудой 5,7 произошел в Камчатском заливе у восточного побережья одноименного полуострова. Об этом сообщили в камчатском филиале Единой геофизической службы Российской академии наук.

По информации специалистов, землетрясение было зафиксировано в 9:45 по местному времени (00:45 по Москве).

21 ноября представители Европейско-средиземноморского сейсмологического центра зарегистрировали землетрясение магнитудой шесть баллов у берегов греческого острова Крит. Эпицентр землетрясения располагался в 129 километрах северо-восточнее от Ираклиона. В этом городе проживает почти 137 тысяч человек. Очаг подземных толчков залегал на глубине 80 километров.

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