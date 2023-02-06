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Приметы и советы

В Турции после землетрясения объявлен самый высокий уровень тревоги

Егор Провоторов
Происшествия
В Турции после землетрясения объявлен самый высокий уровень тревоги
Фото: Pixabay

Самый высокий — третий — уровень тревоги объявлен в Турции после мощного землетрясения, произошедшего в юго-восточной части страны, заявил в понедельник, 6 февраля министр внутренних дел республики Сулейман Сойлу.

Управление по чрезвычайным ситуациям и МВД Турции направили специалистов для извлечения людей из-под завалов обрушившихся зданий после катаклизма, пишет ТАСС со ссылкой на заявление ведомств. Местные СМИ сообщили, что президент республики Реджеп Тайип Эрдоган в курсе ситуации с землетрясением.

Информационное агентство Доган сообщило, что в турецкой провинции Диярбакыр обрушилось восьмиэтажное здание в результате землетрясения. На месте трагедии ведутся поисково-спасательные работы.

До этого сообщалось, что подземные толчки после землетрясения магнитудой 7,4 по оценкам местных сейсмологов, ощущались в ночь на понедельник, 6 февраля, во многих регионах Турции, в том числе в столице — Анкаре. Известно, что толчки также были зафиксированы в городах Сирии, Ливана и Ирака.

Землетрясения Спасатели Турция МВД
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