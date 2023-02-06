Землетрясение привело к обрушению 17-этажного дома в турецком городе Адана

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В турецком городе Адана в результате мощного землетрясения произошло обрушение 17-этажного дома, сообщил в понедельник, 6 февраля, мэр населенного пункта Айтач Дурак.

Кроме того, по меньшей мере 16 домов обрушились в турецкой провинции Шанлыурфа после землетрясения.

Губернатор Османие Эрдинч Йылмаз в эфире канала TRT сообщил о первых жертвах стихии. По его словам, не менее пяти человек погибли в регионе в результате катаклизма, обрушены 34 здания.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обратился к населению в связи с произошедшим на юго-востоке страны мощным землетрясением. Он выразил соболезнования пострадавшим из-за разбушевавшейся стихии жителям страны.

— Все соответствующие подразделения находятся в состоянии боевой готовности, — написал турецкий лидер на своей странице в Twitter.

До этого глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил, что самый высокий — третий — уровень тревоги объявлен в стране после мощного землетрясения, произошедшего в юго-восточной части республики.