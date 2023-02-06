Владимир Пресняков признался, что мечтает о дочери от Натальи Подольской

Фото: roscongress / Кирилл Казачков

Известный российский певец Владимир Пресняков-младший признался, что разделяет мечты супруги Натальи Подольской о дочери. Пара уже воспитывает двоих сыновей. На вопрос журналистов о том, не пора ли им обзавестись дочерью, артист ответил, что выступает только «за» такое развитие событий.

Пресняков заявил, что для него семья является самым главным в жизни и все, что с ней связано — святое для него. Он рассказал, что очень любит детей.

— Потому что на них смотришь — это такой витамин В, такое солнышко, такой адреналин, — отметил исполнитель в комментарии для 5-tv.ru.

Пресняков-младший также признался, что лучшим утром для него является завтрак с любимыми людьми, когда за одним столом с женой и сыновьями он смеется. В таком случае появляется прекрасное настроение на весь день и работа ведется куда проще, резюмировал артист.

Осенью прошлого года певица Наталья Подольская опубликовала в своем микроблоге цитату, которая, по ее мнению, может помочь сохранить крепкие отношения. В блоге артистки появилась фотография кошки с подписью «Нет никакого смысла орать на своего мужика, если ты не умеешь смотреть на него вот так: «Хана тебе, котик!».