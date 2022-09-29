«Хана тебе, котик!»: Подольская поделилась секретом женского счастья

Фото: Youtube / FAMETIME TV

Певица Наталья Подольская опубликовала в своем микроблоге цитату, которая, по ее мнению, может помочь сохранить крепкие отношения.

В блоге артистки появилась фотография кошки с подписью «Нет никакого смысла орать на своего мужика, если ты не умеешь смотреть на него вот так: «Хана тебе, котик!».

Эту публикацию Подольская сопроводила интересным уточнением.

— Женская мудрость: всего-то правильный взмах ресниц, — написала певица.

Недавно Подольская рассказала, что после рождения младшего сына Вани столкнулась с ревностью старшего ребенка Артемия к брату. Старший сын Подольской и Преснякова родился в 2015 году. Артистка признавалась, что долгое время у нее не получалось забеременеть. Певица ездила в храмы и «вымаливала малыша». А осенью 2020 года у звездной пары родился еще один мальчик, которого назвали Иваном.

Также певица рассказала об особенном подарке, который приготовил для нее на юбилей супруг Владимир Пресняков.